Nord Macedonia-Ue: premier Zaev su avvio negoziati, più chance dell'Albania ma scelte legate (7)

- "Uno dei nostri successi nelle riforme è nello stato di diritto. Abbiamo adottato la legislazione e vediamo i risultati pratici. Certo, dobbiamo continuare in questo lavoro perché è positivo per i nostri cittadini ed è un criterio per l'integrazione europea. Alcune volte i paesi candidati probabilmente credono nei valori europei più di alcuni Stati membri", ha aggiunto Zaev. "Spero che potremo aiutare anche l'Ue come paese candidato. Non intendiamo diventare immediatamente paese membro dell'Ue, abbiamo la possibilità di avviare i negoziati e di partecipare in modo positivo all'Ue. Attraverso gli accordi di Prespa, attraverso l'accordo con la Bulgaria noi incoraggiamo il futuro dell'Europa. Se l'Ue continuerà a incoraggiarci dandoci le opportunità che meritiamo, continueremo a lavorare in un modo più spedito per arrivare a più risultati per il nostro paese, per la regione e anche per l'Ue", ha concluso il premier macedone. (Mas)