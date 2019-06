Carabinieri: Rauti (Fd'I), patriottico ringraziamento per chi lavora per cittadini e Italia

- Il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, scrive su Twitter che "oggi ricorre il 205esimo anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Un augurio e un sentito e patriottico ringraziamento a chi ogni giorno, in Italia ma anche all'estero, lavora per i cittadini e per il paese". (Rin)