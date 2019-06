Difesa: Aeronautica militare, intercettato velivolo civile che aveva perso contatto radio (2)

- Il personale "guida caccia" dell’11mo Gruppo D.A.M.I. di Poggio Renatico ha fornito al pilota del caccia Eurofighter in volo le informazioni necessarie per intercettare il velivolo che stava sorvolando lo spazio aereo nazionale. Giunto nell'area interessata, l’Eurofighter del 36mo Stormo di Gioia del Colle ha identificato il velivolo civile per la prevista VId (Visual Identification) e dopo aver accertato che non ci fossero condizioni di emergenza, lo ha scortato fino al confine dello spazio aereo nazionale. (Com)