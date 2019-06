Ue: Carrara (FI), decrescita non è mai felice

- Maurizio Carrara, deputato e responsabile Industria di Forza Italia alla Camera, scrive in una nota che "il via libera della Commissione Ue all'apertura della procedura d'infrazione per debito eccessivo contro l'Italia è la dimostrazione che la decrescita, auspicata dai grillini, non è mai felice ma porta con sè conseguenze nefaste per cittadini, famiglie e imprese. Se l'Italia non torna a crescere non c'è via di scampo. Se il governo", continua il parlamentare, "avesse privilegiato misure per favorire una robusta ripresa economica, invece che misure elettoralistiche di corto respiro, non saremmo arrivati in questa situazione. Hanno cercato a tutti i costi lo scontro con la Ue", conclude Carrara, "ma sono gli italiani che rischiano di farsi molto male". (Com)