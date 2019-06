Iran: ex vicedirettore Aiea, Teheran in grado di produrre bomba nucleare entro 8 mesi

- L’Iran è in grado di produrre un ordigno nucleare in un periodo di tempo compreso tra i sei e gli otto mesi. Lo sostiene l’ex vicedirettore dell’Agenzia internazionale per l’agenzia atomica (Aiea) Olli Heinonen, che oggi ha rilasciato un’intervista all’emittente israeliana “Army Radio”. Secondo l’ex dirigente dell’agenzia dell’Onu, Israele e i paesi del Golfo hanno “ragione a preoccuparsi”, poiché Teheran “non sta rispettando l’accordo sul nucleare del 2015”. Le dichiarazioni di Heinonen sono in contraddizione con quelle degli attuali dirigenti dell’Aiea, agenzia che il funzionario finlandese ha lasciato nel 2010. Dall’intesa del 2015 gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente lo scorso anno. (Res)