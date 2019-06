Ucraina: sondaggi, partito Servitore del popolo in netto vantaggio

- Il partito ucraino Servitore del popolo conduce con netto vantaggio nei sondaggi per le elezioni parlamentari, con quasi il 50 per cento dei consensi. Questo quanto emerge dalla rilevazione demoscopica effettuata dal gruppo Rating. Il partito del presidente Volodymyr Zelensky si attesta al 48,2 per cento delle preferenze, distaccando nettamente tutte le altre formazioni. La seconda forza sarebbe infatti la Piattaforma di opposizione-Per la vita, partito filo-russo, con il 10,7 per cento. La formazione Solidarietà europea, di Petro Poroshenko, prenderebbe il 7,8 per cento, seguita da Patria, di Yulia Tymoshenko, con il 6,9 per cento. Tutti questi partiti supererebbero la soglia di sbarramento del 5 per cento.(Res)