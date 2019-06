Ambiente: Lega, grazie a noi passo avanti decisivo su End of Waste, evitata emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori della Lega Luca Briziarelli, capogruppo in commissione Ambiente a palazzo Madama, Paolo Arrigoni, componente sempre della commissione Ambiente, e Antonella Faggi, relatrice del decreto legge Sblocca cantieri, affermano in una nota che su "End of Waste, passo in avanti decisivo grazie alla Lega. Nel decreto legge Sblocca cantieri è stata approvata una norma da noi fortemente voluta in materia di ambiente: si evita un'emergenza nel paese e si riparte con le attività di recupero e riciclo dei rifiuti, che anziché riempire discariche e capannoni potranno essere trasformati in materie prime secondarie, dunque in risorse. Ancora una volta", continuano i parlamentari del Carroccio, "si passa dalle parole ai fatti nell'interesse dei cittadini e delle imprese: il pragmatismo e il buonsenso della Lega sono stati nuovamente determinanti nel perseguire l'economia circolare e lo sviluppo economico del paese".(Com)