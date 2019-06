Cultura: De Rosa (M5S), su Film Commission no all'uso disinvolto dei soldi pubblici

- Massimo De Rosa, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta in una nota l'incontro con l'assessore alla Cultura Stefano Bruno Galli, in Commissione regionale, sull'acquisto di un immobile da parte di Lombardia Film Commission: "Quando l'amministrazione pubblica deve pagare un privato ci mette spesso dei mesi, in questo caso i soldi sono arrivati addirittura in anticipo. La vicenda non ha rilievi penali, ma resta politicamente inaccettabile l'uso disinvolto dei soldi pubblici per l'acquisto da parte di Lombardia Film Commission di un immobile da 800 mila euro. Quanto spiegato in Commissione non ha sgomberato il campo da ogni possibile ombra sulla compravendita. Ci attendiamo ulteriori approfondimenti, ogni leggerezza nella gestione di risorse pubbliche fa male alla Lombardia". (com)