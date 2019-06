Città metropolitana Roma: Zotta, a Lione firmata dichiarazione politica Ema 2019

- Dopo l'apertura dei lavori della V edizione di Ema 2019 a Lione, il vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Teresa Maria Zotta, ha firmato la dichiarazione politica di Ema 2019. "Abbiamo condiviso un percorso con la rete delle Città metropolitane europee - ha detto Zotta - firmando la dichiarazione politica per chiedere di riconoscere il ruolo svolto dalla Aree metropolitane, da parte delle istituzioni europee, per migliorare la condizione sociale dei suoi cittadini. Un documento, che riconosca agli Enti metropolitani nuove politiche di coesione. In questo contesto, abbiamo accolto con favore la recente posizione delle istituzioni europee sul futuro del Fondo sociale europeo; la proposta di incrementare il suo finanziamento a 120,5 miliardi di euro e il suo avvio 'a livello nazionale, regionale e locale'. Questa posizione converge con le priorità che la futura politica di coesione deve prefiggersi. Abbiamo chiesto di rafforzare la politica urbana di coesione, compresi l'alloggio, i cambiamenti climatici, l'invecchiamento della popolazione. Infine oltre alle strategie europee, nazionali e regionali, ci siamo impegnati a proseguire la nostra collaborazione all'interno della rete delle Autorità Metropolitane Europee che sostengono un'Europa unita dalla solidarietà, che tiene conto degli interessi dei suoi cittadini". (Com)