Egitto: online presunto audio dell’attacco di Al Arish, agenti avevano finito le munizioni

- “Abbiamo finito le munizioni, ci sono 40 metri tra me e i terroristi, 40 metri tra me e la morte”: sarebbero queste le parole pronunciate in una disperata richiesta di soccorso ai suoi superiori da Omar al Kadi, ufficiale egiziano ucciso oggi insieme ad altri sette uomini in un attacco terroristico contro un posto di blocco nella città di al Arish, nel Sinai settentrionale. “Ho un soldato martirizzato con me, ho un soldato martirizzato con me! Siamo senza munizioni, sono a 40 metri da me”, si sente in un audio diffuso sui social network di quella che dovrebbe essere l’ultima chiamata di Al Kadi, il più alto in grado e responsabile del posto di blocco sotto attacco, al suo comando. Dall’altra parte della comunicazione, l’ufficiale di sicurezza afferma di aver ordinato alle unità vicine di sparare contro una montagna per distrarre i terroristi, creando un diversivo teso a facilitare il ritiro di Al Kadi e i suoi uomini. Un piano che però l’ufficiale si sarebbe rifiutato di eseguire senza poter rispondere al fuoco nemico. L’audio si conclude con Al Kadi che si rivolge ai terroristi in tono di sfida: “Venite a prendermi se ci riuscite”. (segue) (Cae)