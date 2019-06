Egitto: online presunto audio dell’attacco di Al Arish, agenti avevano finito le munizioni (3)

- L’Egitto continua ad essere un paese dove tecnicamente vige lo stato di emergenza. Il parlamento egiziano ha infatti approvato lo scorso 4 maggio - per l'ottava volta consecutiva - lo stato di emergenza in vigore su tutto il territorio nazionale dopo l’attacco terroristico a due chiese cristiane nella Domenica delle Palme che provocò la morte di 48 persone nell’aprile del 2017. Si tratta di una disposizione che garantisce ampi poteri al governo, tra cui la possibilità di intercettare e monitorare tutte le forme di comunicazione; imporre la censura e confiscare pubblicazioni; disporre il coprifuoco; ordinare la chiusura di esercizi commerciali. Gli attivisti per i diritti umani hanno criticato l'imposizione di questa legge di emergenza che, secondo loro, viene usata per reprimere giornalisti e oppositori. Accuse respinte dalle autorità governative, secondo cui lo stato di emergenza è una misura necessaria per contrastare il terrorismo. (Cae)