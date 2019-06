Economia: Maglione (M5s), bene riduzione tasse del 40% per i produttori artigianali di birra (2)

- “Secondo i dati 2016 dell'Agenzia – ha aggiunto - dei 775 produttori ben 744 rientrano nella prima fascia di produzione fino a 5mila hl/anno, mentre gli altri sono sotto i 20mila e solo una decina va oltre i 200mila ettolitri, che è anche il limite massimo di produzione per poter definire la propria birra ‘artigianale’”. "Questi numeri confermano come, per poter sostenere la produzione artigianale della birra in Italia – ha proseguito Maglione – sia necessaria una riduzione delle accise che interessi le fasce di produzione più basse, con il maggior numero di birrifici che andranno così davvero a beneficiare del risparmio annuo che ne conseguirà”. “Dopo anni di misure contraddittorie che non portavano benefici ai bilanci dei piccoli birrifici artigianali italiani finalmente una misura che valorizza e agevola una produzione sempre più diffusa sull'intero territorio nazionale e che coinvolge in maniera maggiore i giovani", ha concluso il deputato. (Ren)