Giustizia: Zingaretti su Csm, accertare verità e responsabilità individuali, per noi autonomia è sacra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito democratico, dichiara in una nota che "sulla vicenda del Csm va fatta al più presto chiarezza e le indagini dovranno accertare la verità e le responsabilità individuali affinché non rimangano ombre su temi così delicati. Capire che cosa è accaduto è indispensabile, anche per pensare ad anticorpi e possibili riforme a tutela del miglior funzionamento della giustizia e del Csm. Questa vicenda deve stimolare interventi di riforma che assicurino procedure più trasparenti nel funzionamento dell'organo di autogoverno della Magistratura. Mi auguro", aggiunge il leader del Pd, "che tutte le persone coinvolte partecipino a questa ricostruzione degli accadimenti. Per noi il principio di autonomia dei diversi corpi istituzionali è sacro e va difeso. Mi sembra che il Csm stia reagendo in questo senso e ora, ripeto", conclude Zingaretti, "è fondamentale accertare al più presto la verità".(Com)