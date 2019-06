Corea del Nord-Usa: Pechino esprime sostegno per sviluppo dialogo

- Il portavoce del ministero degli Esteri della Cina Geng Shuang ha dichiarato oggi che il governo cinese spera che la Corea del Nord e gli Stati Uniti si vengano incontro, continuando ad agire seguendo il loro consenso ed accordo. Geng ha rilasciato questi commenti nel corso di una conferenza stampa. Geng sostiene che la dichiarazione congiunta, rilasciata in seguito allo storico incontro tra i leader di Corea del Nord e Stati Uniti a Singapore a giugno dell'anno scorso, abbia riportato la problematica della penisola coreana al centro di dialoghi e consultazioni. Evidenziando il fatto che i negoziati di pace nella penisola sono in una fase critica, Geng ha affermato che il governo cinese spera che la Corea del Nord e gli Stati Uniti mostrino fiducia, pazienza e flessibilità. Il portavoce ha aggiunto che la Corea del Nord e gli Stati Uniti devono adattarsi alle reciproche legittime richieste e lavorare verso un miglioramento della situazione politica della penisola coreana. Geng ha concluso affermando che la Cina continuerà a cooperare con la comunità internazionale per mostrare un impegno positivo verso questi obiettivi. (Cip)