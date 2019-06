Russia-Cina: presidente Xi, rapporti bilaterali non sono mai stati migliori

- I rapporti bilaterali tra Russia e Cina non sono mai stati migliori, e si consolideranno ulteriormente nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato oggi il presidente cinese, Xi Jinping, durante un incontro a Mosca con l’omologo della Federazione Russa, Vladimir Putin. “Siamo riusciti a migliorare costantemente il nostro dialogo e i rapporti bilaterali, passo dopo passo. La situazione non può che migliorare, e spero che il nostro colloquio di oggi possa contribuire ad un ulteriore consolidamento delle relazioni nel prossimo futuro”, ha detto il capo dello Stato cinese, sottolineando come il corso dei rapporti bilaterali sia riuscito a superare anche i cambiamenti radicali che hanno caratterizzato lo scenario internazionale nell’ultimo periodo.(Rum)