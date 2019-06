Energia: consigliere premier polacco, gasdotto verso nord Europa pronto nel 2021

- L'idea della cooperazione nel campo della sicurezza delle forniture energetiche in Polonia è stata lanciata 25 anni fa "perché eravamo e siamo ancora dipendenti dal monopolio di una sola compagnia e vogliamo cambiare". Lo ha sottolineato Piotr Naimski, consigliere del primo ministro polacco per le strategie energetiche e i trasporti. Parlando poi della sicurezza dei rifornimenti di gas per il paese, Najmski ha affermato: "Siamo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo, perché stiamo costruendo un gasdotto (Baltic Pipe) che collegherà la Polonia con i paesi del nord Europa, che sarà pronto entro il 2021, consentendo di avere dei rifornimenti da diverse fonti". Naimski ha invece definito "complessa" la transizione energetica del paese, in quanto ancora basata sul carbone che fino a 25 anni fa rappresentava l'unica fonte energetica. (segue) (Lus)