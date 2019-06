Energia: consigliere premier polacco, gasdotto verso nord Europa pronto nel 2021 (2)

- "Stiamo diminuendo il consumo di carbone – ha proseguito -, ma il suo consumo sarà ancora necessario per il prossimo decennio per ragioni di sicurezza e economiche, mentre il consumo energetico crescerà nei prossimi due decenni. Per questo stiamo espandendo le infrastrutture del gas e guardiamo ad un'altra risorsa non inquinante come il nucleare", ha dichiarato il consigliere del governo di Varsavia. In quest'ottica, la Polonia ha avviato un programma nucleare ventennale che prevede entro il 2040 una produzione di non meno di 6 gigawatt derivanti da tale fonte. "Combinando le rinnovabili con il gas e il nucleare – ha spiegato Naimski -, riusciremo a dimezzare le nostre emissioni e scendere sotto gli standard europei". (Lus)