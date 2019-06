Lavoro: Martella (Pd) su ex Ilva, con Di Maio smembrata industria, migliaia lavoratori traditi

- "Mercatone Uno, Whirlpool, Piaggio Aerospace, Unilever e ora 1.400 operai dell’ex Ilva di Taranto in cassa integrazione". Lo afferma il responsabile dei rapporti istituzionali del coordinamento nazionale del Pd, Andrea Martella. "Migliaia di famiglie tradite e abbandonate al loro destino da un governo che se ne frega dei lavoratori e che sta distruggendo l’economia del paese. Il lavoro è scomparso dall’agenda del governo di Salvini e Di Maio che stanno smembrando l’industria nazionale affossando, con la loro credibilità crollata a picco, l’economia italiana senza indicare una via d’uscita affidabile e sostenibile per gli investitori", conclude Martella. (Com)