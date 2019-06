Bolivia: Tribunale elettorale invita Ue a osservare presidenziali di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea (Ue) sta analizzando la richiesta di partecipare con una propria missione di osservatori alle prossime elezioni presidenziali in Bolivia. Lo ha detto l'ambasciatore dell'Ue a La Paz, Leon de la Torre, in dichiarazioni rese al'agenzia ufficiale "Abi". "Abbiamo ricevuto l'invito solo pochi giorni fa, lo analizzeremo nelle istanze debite a Bruxelles, assieme agli stati membri", ha detto il diplomatico. La possibilità di partecipare a un processo elettorale "è sempre interessante", ha aggiunto l'ambasciatore citato dall'agenzia russa "Sputnik". L'invito è stato trasmesso dal Tribunale supremo elettorale, l'organo cui spetta il compito di organizzare le urne per il prossimo 20 ottobre. Un appuntamento elettorale particolarmente discusso per la possibilità che il presidente uscente Evo Morales ottenga un nuovo mandato dando vita, secondo le opposizioni, a una violazione della Carta costituzionale. (segue) (Brb)