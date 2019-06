America Latina: Paraguay, Argentina e Brasile rafforzano cooperazione in materia di lotta al traffico di droga

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ed il ministro della Sicurezza argentino, Patricia Bullrich, si sono riuniti ieri nella località Pedro Juan Caballero, al confine con il Brasile, in occasione dell'avvio del progetto di cooperazione in materia di lotta al traffico di droga denominato "Nuova Alleanza". Presenti, segnala il quotidiano "La Nacion", anche il ministro della Sicurezza del Paraguay, Arnaldo Giuzzio. "Se c'è qualcosa che si è globalizzato nel mondo questo è il traffico di droga ed il crimine organizzato, la lotta contro questi fenomeni dev'essere globale", ha affermato il presidente Abdo. "La nostra presenza qui mira a rinnovare la cooperazione tripartita nella consapevolezza che bisogna coordinare gli sforzi per ottenere risultati più efficaci", ha aggiunto. (segue) (Abu)