America Latina: Paraguay, Argentina e Brasile rafforzano cooperazione in materia di lotta al traffico di droga (2)

- "Questa nuova cooperazione è importantissima", ha dichiarato da parte sua il ministro Bullrich. "Abbiamo offerto al Paraguay la cooperazione di due istituti come la Commissione nazionale di attività spaziali (Conae), che gestisce satelliti in grado di monitorare le aree coltivate, e l'Istituto nazionale di tecnologia agraria (Inta), in grado di fornire consulenza in materia di riconversione delle piantagioni", ha aggiunto. L'incontro si è tenuto presso la sede del Segretariato nazionale antidroga (Senat) di Pedro Juan Caballero, città paraguaiana al confine con la con la città brasiliana di Ponta Pora, nello stato del Mato grosso do Sul. Il punto di confine è crocevia del traffico di droga e armi tra i due paesi ed è stato teatro di sparatorie ed esecuzioni nell'ambito della lotta per il controllo del passaggio di droga da parte di organizzazioni criminali brasiliane e paraguaiane. (Abu)