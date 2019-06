Italia-Vietnam: al via visita ad Hanoi del presidente del Consiglio Conte

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha intrapreso oggi una visita ufficiale di due giorni nella Repubblica socialista del Vietnam, dove ha in programma colloqui con il primo ministro di quel paese, Nguyen Xuan Phuc, e la partecipazione alla terza edizione del Dialogo di alto livello sulle relazioni economiche tra l’Italia e i paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est Asiatico (Asean). La Presidenza del Consiglio ha pubblicato l’agenda della visita, che prevede per oggi l’incontro tra i primi ministri dei due paesi, e un intervento di Conte all’evento “The Italian technologies for Vietnam’s smart and circular economy”; in serata Conte sarà ospite di un ricevimento organizzato dall’ambasciatore italiano nel Vietnam. Il presidente del Consiglio interverrà domani all’apertura del terzo Dialogo economico di alto livello Italia-Asean, prima di visitare il Mausoleo del presidente Ho Chi Minh e Casa Italia.Il terzo Dialogo economico di alto livello Italia-Asean traccerà una prospettiva dello scenario macroeconomico nell’area del Sud-est asiatico, concentrandosi poi su aree quali le infrastrutture intelligenti, la logistica, la connettività, la digitalizzazione, la sicurezza informatica e le tecnologie per la sostenibilità. Altri settori oggetto del dialogo tra Italia e paesi Asean sono la manifattura avanzata, l’automazione, il design e la business innovation; i partecipanti all’evento discuteranno di accordi finanziari e commerciali. I paesi dell’Asean formano collettivamente la quinta economia del Globo, e secondo le attuali proiezioni economiche diventeranno la quarta entro il 2030. Il forum che si terrà domani ad Hanoi coincide con i negoziati per il commercio e la tutela degli investimenti in corso tra l’Unione europea e diversi paesi dell’Asean, inclusi quelli con Vietnam e Singapore, attualmente in dirittura d’arrivo. (Fim)