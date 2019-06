Usa: Powell suggerisce che Fed potrebbe ridurre tassi a causa delle tensioni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ha detto che la Banca centrale statunitense è pronta a rispondere ai conflitti commerciali avviati dall'amministrazione Trump per proteggere l'economia statunitense, aprendo – se necessario - al possibile taglio degli interessi. Parlando oggi, 4 giugno, a una conferenza della Fed a Chicago, Powell ha affermato: "Non sappiamo come o quando questi problemi saranno risolti”, in riferimento alle dispute commerciali in corso tra Stati Uniti, Messico, Cina e altre nazioni. "Stiamo monitorando da vicino le implicazioni di questi sviluppi per le prospettive economiche degli Stati Uniti e, come sempre, agiremo in modo appropriato per sostenere l'espansione", ha aggiunto. (segue) (Was)