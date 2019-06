Nato: Stoltenberg in visita nella Macedonia del Nord (2)

- "La sicurezza è la base per la prosperità economica", ha osservato ancora il segretario generale Nato parlando di un aumento degli investimenti significativo in conseguenza dell'adesione alla Nato. "Non posso dire esattamente per quanto tempo durerà il processo negli Stato membri fino alla completa adesione della Macedonia del Nord alla Nato; per il Montenegro c'è voluto circa un anno", ha risposto Stoltenberg ad una domanda ricordando che per Skopje il processo è partito nel febbraio 2019. Il segretario generale ha ringraziato la Macedonia del Nord per il suo contributo alla pace mondiale, in particolare "i nostri eserciti servono insieme in Kosovo e in Afghanistan". "La Nato è diventata un esportatore di stabilità, nei Balcani occidentali e altrove", ha dichiarato Stoltenberg. (segue) (Mas)