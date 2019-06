Kosovo-Ue: presidente Thaci, inaccettabili nuove condizioni per liberalizzazione visti

- Il Kosovo non accetterà ulteriori condizioni per la liberalizzazione dei visti nell'area Schengen: lo ha detto il presidente kosovaro Hashim Thaci, parlando ai giornalisti dell'esito del recente forum sulla sicurezza regionale di Budua (Budva). Secondo Thaci, tutti gli accordi raggiunti nel dialogo mediato dall'Ue a Bruxelles devono essere rispettati ed attuati in linea con la Costituzione del Kosovo, "ma non con le aspirazioni che possono minacciare il funzionamento dello Stato e la sua integrità territoriale". Thaci ha osservato che il Kosovo ha centrato "tutte le richieste nell'area dell'economia, della politica e della legislazione" per cui la liberalizzazione dei visti "deve avvenire e non saranno accettate nuove condizioni". "Non rimuoveremo i dazi (sull'importazione di prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia) o non formeremo l'Associazione (dei comuni a maggioranza serba del Kosovo) in cambio della liberalizzazione dei visti", ha chiarito il presidente kosovaro. (segue) (Kop)