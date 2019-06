Infrastrutture: governatore Zaia al "Corriere della Sera", inquietante l'idea di un porto a Chioggia

- "Se vogliamo fare un discorso serio su Venezia, partiamo da un punto fermo". Il presidente leghista della Regione Veneto, Luca Zaia, in una intervista al "Corriere della Sera" pretende chiarezza. "Se c'è qualcuno che dice che non viene più a Venezia se la nave non passa da San Marco sono io il primo a dirgli di stare a casa. Non credo ci sia nessuno che abbia mai avuto la brillante idea di parcheggiare l'auto davanti alla piramide del Louvre per visitare Parigi". Quindi, vanno bene le grandi navi in laguna ma utilizzando un'altra 'via d'acqua'. "Proprio così. E non c'è nulla da inventare. La soluzione è stata individuata, e sottoscritta da tutti gli enti interessati, il 7 novembre 2017 al termine del confronto tra l'allora ministro alle Infrastrutture Graziano Delrio e il cosiddetto Comitatone (Comitato interministeriale di indirizzo): l'adeguamento del canale Vittorio Emanuele con approdo a Marghera dove a disposizione c'è una banchina di 2 chilometri". Una soluzione arrivata con un certo ritardo. E finora rimasta sulla carta. "E' vero. Va ricordato che c'è un decreto Clini-Passera che dal 3 marzo 2012 vieta il transito di navi con una stazza superiore alle 40 mila tonnellate (la Msc Opera pesa 65 mila tonnellate). Ma proprio per questo non c'è più tempo da perdere". "Danilo Toninelli - continua - è ministro da un anno, non accetto che si possa far passare l'idea che gli enti locali non decidono. Mi spiace parlare così, ma tocca a lui muoversi. E invece, nel febbraio scorso ha convocato un tavolo (a cui ha partecipato anche un mio assessore) per presentare una rosa di ipotesi. Compresa quella di spostare tutto a Chioggia (Comune amministrato da una giunta M5S)". (segue) (Rin)