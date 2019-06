Kosovo-Serbia: delegazione franco-tedesca a Pristina per preparare summit Parigi

- Un delegazione franco-tedesca, che include diplomatici dei due ministeri degli Esteri incaricati per l'area dei Balcani, si trova oggi in visita in Kosovo per preparare il summit del primo luglio a Parigi. Lo riferisce l'emittente "Rtk", secondo cui la delegazione incontrerà il presidente kosovaro Hashim Thaci, il presidente del parlamento Kadri Veseli e il primo ministro Ramush Haradinaj, così come la squadra di Pristina per il dialogo con Belgrado. La normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia è il tema principale all'ordine del giorno nel summit sui Balcani organizzato per il primo luglio a Parigi su iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Angela Merkel. (segue) (Kop)