Turismo: Enit presenta “Piemonte on the move” oggi a Berlino

- L'Agenzia nazionale del turismo-Enit presenta oggi, presso l'Istituto italiano di cultura nella capitale tedesca, l'evento “Piemonte on the move - Variazioni di una storia”, dedicato alla scoperta della regione. Lo rende noto l'Enit in un comunicato, in cui si legge come “diversità, bellezza e varietà sono le parole chiave del Piemonte”, che la guida turistica di fama mondiale “Lonely Planet Best in Travel” ha posto “al primo posto della classifica delle prime dieci regioni per il 2019”. Il territorio piemontese è “un'area al di fuori dei soliti circuti”, che VisitPiemonte, l'azienda regionale per la promozione del turismo e dell'agricoltura di cui è parte anche Unioncamere Piemonte (l'associazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura piemontesi) gestisce nei suoi aspetti più autentici. L'attenzione è dedicata ad arte e cultura, con numerosi musei, collezioni di arte antica moderna e contemporanea. In particolare, nel 2019, il Piemonte ospita diversi eventi, a Torino e in tutta la regione, dedicati a Leonardo da Vinci nel cinquecentenario della scomparsa. (segue) (Com)