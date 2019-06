Italia: Cottarelli ad “Handelsblatt”, i conti non tornano

- Nella politica di bilancio del governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle (M5S), “i conti non tornano”. È quanto afferma Carlo Cottarelli, già direttore esecutivo per l'Italia nel Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) dal 2014 al 2017, in un'intervista al quotidiano tedesco “Handelsblatt”. Cottarelli commenta in questo modo la lettera inviata il 31 maggio scorso del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, alla Commissione europea. Nella missiva, Tria riconosce la necessità di ridurre il deficit di bilancio con tagli alla spesa pubblica. Secondo Cottarelli, la lettera di Tria “non afferma in maniera esplicita che il governo intende aumentare il deficit”. Tuttavia, “i conti non tornano”, aggiunge Cottarelli, spiegando che “mantenere il deficit al 2,1 per cento del Pil nel 2020, evitare l'aumento dell'Iva e ridurre le tasse richiedono risorse per circa 40 miliardi di euro. Da dove dovrebbero arrivare nei prossimi cinque mesi?” Il riferimento è alla chiusura del bilancio dell'Italia, prevista per il prossimo autunno. “Il governo ha aumentato la spesa corrente”, evidenzia Cottarelli per poi aggiungere che l'esecutivo “aumenterà la spesa pubblica fin quando sarà compatibile con quanto richiede la Commissione europea e, soprattutto, con la reazione dei mercati”.Durante l'intervista con “Handelsblatt”, Cottarelli commenta anche il nuovo confronto in corso tra Italia e Commissione europea sui conti pubblici del paese, che potrebbe culminare con l'avvio di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo da parte di Bruxelles nei confronti di Roma. A tal riguardo, secondo Cottarelli, “è abbastanza possibile che la Commissione attuale non faccia niente e lasci decidere alla prossima. Il problema è che il bilancio dell'Italia deve essere chiuso in autunno”. Intanto, dopo il notevole successo della Lega alle elezioni europee del 26 maggio scorso, il leader del partito Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, “si sente ancor più legittimato a cercare il confronto con l'Ue” sul bilancio. Cottarelli interviene poi sui problemi dell'economia italiana, in particolare sulla perdita di fiducia degli investitori nel paese. A tal riguardo, Cottarelli afferma che, per recuperare la fiducia degli investitori, l'Italia deve “migliorare le condizioni per gli imprenditori italiani e stranieri”. Affinché gli investitori tornino a fidarsi dell'Italia, secondo Cottarelli, devono essere risolti “tre problemi” che affliggono il paese e la sua economia. In primo luogo, “le tasse devono essere abbassate, ma occorre trovare le risorse” a tal fine. Secondariamente, “la burocrazia deve essere modernizzata”. Infine, “la giustizia è troppo lenta: una causa civile che si conclude con il terzo grado di giudizio richiede in media sette anni in Italia. Inoltre, per Cottarelli, l'economia italiana è “in ritardo”, con “lo stesso reddito pro capite di 20 anni fa”.A proposito di riduzione delle tasse, Cottarelli nota come il problema della “flat tax” che il leader della Lega, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini, intende introdurre in Italia è “soprattutto il finanziamento”. Cottarelli dichiara, inoltre, che “il sistema fiscale in Italia deve essere semplificato, anche per combattere la gigantesca evasione fiscale, pari a circa 130 miliardi di euro all'anno”. Intanto, il problema dell'Italia e della sua economia è “la fragilità”. Secondo Cottarelli, “possiamo sempre andare avanti come facciamo ora, ma quando vi sono delle turbolenze internazionali, quando l'economia rallenta in Europa, siamo al primo posto quando vi è un attacco speculativo: ecco perché siamo fragili”. Per Cottarelli, “l'Italia è come una casa di vetro, è in piedi, ma una pietra la fa crollare. Dobbiamo rendere l'Italia resistente a questi shock”. (Geb)