Cambogia: opposizione prova a preservare base di consenso dopo la messa la bando

- Il Partito di soccorso nazionale della Cambogia, messo fuorilegge per via giudiziaria prima delle elezioni dello scorso anno, sta tentando di preservare e rinvigorire la propria base di consenso tramite una serie di iniziative a livello locale questa settimana, in quella che il leader in esilio di quella formazione politica ha descritto come “resistenza passiva” al governo del premier Hun Sen. Circa 1.500 membri del partito si riuniranno a gruppi nel paese presso ristoranti di “num banh chok”, una piatto locale di spaghetti in brodo. L’iniziativa, che proseguirà sino al 9 giugno prossimo, punta a consolidare i sostenitori del partito in vista del ritorno nel paese del leader del partito Sam Rainsy, atteso alla fine di quest’anno. (segue) (Fim)