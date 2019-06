Balcani: presidente macedone contro modifica confini Kosovo-Serbia, "non appartiene al 21mo secolo"

- L'idea di una modifica dei confini tra Kosovo e Serbia è "spaventosa" e "fuori tempo": non appartiene al 21mo secolo. Lo ha dichiarato il presidente della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti sulla sua visione della sicurezza nella regione dei Balcani. Pendarovski ha quindi invitato a cessare di parlare di queste idee dannose per la sicurezza nella regione. "Questo è un lavoro per esperti, per giornalisti, ma non per i politici seri in quanto è irresponsabile parlare di un'idea così orribile sullo scambio di popoli e territori nel 21mo secolo. L'ultima volta che questa cosa è accaduta è stato nel 1923, con il sostegno delle grandi potenze. Turchia e Grecia ancora portano le conseguenze di questo scambio", ha osservato Pendarovski. (Mas)