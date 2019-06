Kosovo: premier Haradinaj, dipendente russo di Unmik è una spia

- Il dipendente della missione Unmik Mikhail Krasnoshchekov è una spia russa nascosta sotto le vesti di un dipendente dell'Onu. E' l'accusa lanciata dal primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". "Le sue azioni vanno contro il diritto internazionale e le regole", ha dichiarato Haradinaj in riferimento al dipendente russo della missione Onu, arrestato e poi liberato durante l'operazione di polizia nel nord del Kosovo di questo martedì. Il Kosovo ha chiesto la revoca della sua immunità diplomatica dichiarandolo "persona non grata" in quanto, secondo Haradinaj, il cittadino russo "ha ostacolato la giustizia e ha abusato dei simboli dell'Onu compiendo violazioni molto gravi".(Kop)