Kosovo: presidente Thaci, ritardi dell'Ue rafforzano idee contro valori euro-atlantici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea discrimina il Kosovo e i suoi cittadini ritardando il processo di liberalizzazione dei visti. Lo ha dichiarato oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci, intervenendo nella giornata conclusiva del forum sulla sicurezza di Budua (Budva), in Montenegro. “La normalizzazione dei rapporti con la Serbia può essere raggiunta se l'Ue agisce in modo più rapido", ha osservato Thaci. A suo modo di vedere, l'isolamento viene visto "come una discriminazione" nei confronti del Kosovo e "quanto più l'Ue ritarda" gli sviluppi positivi nei confronti di Pristina "tanto cresceranno gli stereotipi"; tanto più "i risultati raggiunti dal Kosovo saranno ignorati" e tanto più "i cittadini kosovari si sentiranno isolati". Il presidente kosovaro ha anche criticato l'ultimo rapporto sui progressi del paese, diffuso in settimana dalla Commissione europea, osservando che "da 10 anni ci viene detto che siamo in una fase inziale delle trattative". (segue) (Kop)