Kosovo: presidente Thaci, ritardi dell'Ue rafforzano idee contro valori euro-atlantici (2)

- "Da dieci anni il rapporto sui progressi parla di 'stato iniziale' come se fosse stato copiato dal 2008 al 2019", ha accusato Thaci dicendosi consapevole della presenza "di alcune riserve" a tale riguardo nell'Ue, ma che "avrebbero potuto almeno alimentare la nostra prospettiva". "Mentre l'Ue ritarda con il Kosovo, le idee che non rispondono con lo spirito euro-atlantico si potrebbero rafforzare", ha osservato Thaci, che ha infine commentato la recente operazione della polizia kosovara nel nord del paese: "Si è trattato di un'operazione di polizia contro un gruppo criminale multi-etnico e non è stata finalizzata contro i serbi", ha assicurato. (segue) (Kop)