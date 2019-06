Serbia-Kosovo: 11 serbi arrestati da polizia di Pristina pronti a ricorso contro detenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha richiesto ieri che le Nazioni Unite assicurino "piena trasparenza" sulle attività del personale di lavoro nel nord del Kosovo, nell'ottica di accertare la responsabilità per le loro azioni illecite. "Per ripristinare la credibilità dell'Onu in Kosovo, invitiamo le Nazioni Uniti ad avviare un'indagine interna per accertare gli abusi del dipendente dell'Onu in Kosovo, e per assicurare che la missione non venga utilizzata per coprire attività sospette da parte del suo staff", ha accusato ieri mattina Pacolli tramite il suo profilo Twitter ufficiale. Secondo il capo della diplomazia di Pristina, il portavoce Onu dovrebbe astenersi dal fare "commenti contradditori" per assicurare invece "piena trasparenza" e aiutare l'accertamento delle responsabilità, visto che l'arresto del dipendente russo dell'Unmik, poi liberato, è avvenuto nell'ambito di un'operazione di polizia condotta sulla base del lavoro delle istituzioni kosovare preposte. (segue) (Seb)