Serbia-Kosovo: 11 serbi arrestati da polizia di Pristina pronti a ricorso contro detenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati degli 11 cittadini serbi, arrestati nell'ambito di quella che le autorità kosovare hanno definitivo una vasta operazione di polizia contro la corruzione nel nord del paese, hanno annunciato che presenteranno appello contro la decisione del tribunale di base di Pristina che ha confermato il loro fermo. Secondo quanto riferisce la stampa di Belgrado, l'appello dovrebbe essere presentato lunedì, il giorno stesso in cui scade il termine per presentare il ricorso contro la detenzione scattata nel quadro della discussa operazione delle forze speciale della polizia kosovara martedì mattina nell'area di Mitrovica. L'operazione di polizia, giustificata dalle autorità di Pristina come un intervento legittimo sulle base delle indagini degli enti preposti per il contrasto della criminalità organizzata, ha scatenato nuove tensioni non solo tra Kosovo e Serbia ma anche con la Russia e l'Onu. Una delle persone fermate e poi liberate nell'operazione di polizia, infatti, è un cittadino russo che lavora per la missione Onu in Kosovo (Unmik). (segue) (Seb)