Serbia-Kosovo: 11 serbi arrestati da polizia di Pristina pronti a ricorso contro detenzione (3)

- "Questo caso ha provocato una profonda mancanza di fiducia" da parte del Kosovo nei confronti dell'Onu, ha concluso Pacolli. Il portavoce dell'Onu Farhan Haq ha dichiarato venerdì sera che il dipendente russo della missione Unmik, Mikhail Krasnoshchekov, gode dell'immunità diplomatica e "la dottrina della persona non grata non si applica al personale delle Nazioni Unite". Secondo il portavoce, infatti, tale dottrina si applica solo ai rapporti bilaterali tra gli Stati e dal momento che l'Onu non è uno Stato i suoi dipendenti lavorano solo sotto la responsabilità del segretario generale Antonio Guterres. "Sosteniamo l'immunità del nostro personale in servizio", ha ribadito Haq in riferimento alla richiesta della Procura kosovara di revocare l'immunità diplomatica di Krasnoshchekov, dichiarato persona non grata dalle autorità di Pristina. (segue) (Seb)