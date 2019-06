Serbia-Kosovo: 11 serbi arrestati da polizia di Pristina pronti a ricorso contro detenzione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Krasnoshchekov, il dipendente russo della missione Unmik, fermato e poi rilasciato in Kosovo dopo l'operazione delle forze speciali di polizia nel nord del paese è stato dichiarato "persona non grata" dalle autorità di Pristina. A renderlo noto è stato ieri il premier kosovaro Ramush Haradinaj in un suo post su Facebook. "Oggi ho chiesto al ministero degli Esteri di proclamare, in base alle competenze costituzionali e legali, 'persona non grata' il cittadino russo Mikhail Krasnoshchenkov. La decisione è stata già presa ed è entrata in vigore", ha scritto Haradinaj. Krasnoshchekov, ricoverato presso l'ospedale di Mitrovica per le ferite riportate nel corso dell'operazione, ha già lasciato il Kosovo e si trova a Belgrado per le cure mediche. (segue) (Seb)