Albania: Stoltenberg, consenso da tutti gli attori politici per completare integrazione euro-atlantica

- Quest'anno ricorre il 70mo anniversario della nascita della Nato e il decimo dall'adesione dell'Albania all'Alleanza: lo ha sottolineato il segretario generale Jens Stoltenberg, dopo essere stato ricevuto oggi pomeriggio a Tirana dal primo ministro albanese Edi Rama. "Le democrazia presenta differenze e dibattiti, ma la violenza contraddice i nostri valori democratici", ha affermato Stoltenberg in riferimento alle proteste dell'opposizione in Albania, in programma anche per oggi a Tirana. "Invito tutti gli attori politici a risolvere le differenze attraverso il dialogo ed a mostrare consenso verso la prosecuzione dell'integrazione euro-atlantica", ha aggiunto Stoltenberg. A suo modo di vedere, l'Albania è un alleato impegnato nella Nato, con i suoi militari che "servono l'Alleanza atlantica in Lettonia, costruiscono la stabilità regionale nella missione Kfor in Kosovo e aiutano a combattere il terrorismo internazionale nella missione Resolute Support in Afghanistan". "Oggi rendo omaggio ai due soldati albanesi coraggiosi che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto in Lettonia lo scorso mese", ha dichiarato il segretario generale Nato". (Alt)