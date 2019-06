Venezia: M5s, Bonisoli, Costa e Toninelli al lavoro per liberare Giudecca da grandi navi

- Le grandi navi non devono più passare per la Giudecca e bisogna individuare presto una soluzione che "liberi la città di Venezia da questo pericolo costante". Lo affermano deputati e senatori del Movimento 5 stelle in commissione Cultura. In una nota, i parlamentari M5s scrivono che "i ministri Bonisoli, Costa e Toninelli stanno lavorando per individuare una soluzione in tempi brevi. È un ecosistema troppo fragile e prezioso per consentire, anche dopo questo ennesimo incidente, che questa pratica continui indisturbata. I turisti comprenderanno: Venezia è un patrimonio dell'umanità e va salvaguardata adeguatamente", concludono deputati e senatori M5s in commissione Cultura. (Rin)