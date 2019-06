Governo: Brunetta, ascolti raccomandazioni Commissione Ue. Alternativa è commissariamento

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, avverte che "il governo avrà pochi giorni di tempo per decidere. Nel caso decidesse di non ascoltare le raccomandazioni della Commissione europea, a quel punto scatterebbe automaticamente la procedura d'infrazione, dal prossimo 9 luglio quando si riunirà l'Ecofin con il caso Italia all'ordine del giorno. La procedura prevede il commissariamento dell'Italia per i prossimi anni e un draconiano piano di riforme da fare obbligatoriamente sotto lo stretto monitoraggio della Troika. In altre parole, l'Italia perderà la propria sovranità fiscale, in primis, e politica, di conseguenza. Un disastro senza precedenti", afferma Brunetta.(Rin)