Usa-Iran: Pompeo, pronti a parlare con Teheran "senza precondizioni"

- Gli Stati Uniti sono pronti a dialogare con l'Iran "senza precondizioni". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Mike Pompeo, ripreso dall'emittente satellitare "al Arabiya". Il capo della diplomazia di Washington ha tuttavia sottolineato che il suo paese continuerà a lavorare per fermare "le attività maligne" della Repubblica islamica. "Siamo pronti a impegnarsi in un dialogo senza precondizioni. Siamo disponibili a sederci al tavolo con loro", ha detto Pompeo riferendosi agli iraniani durante una conferenza stampa congiunta in Svizzera con l'omologo Ignazio Cassis. "Il nostro impegno per invertire l'attività maligna della Repubblica islamica e della sua forza rivoluzionaria, tuttavia, continuerà", ha aggiunto il segretario di Stato. (segue) (Res)