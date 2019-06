Municipio VIII: forze maggioranza, solidarietà a Ciaccheri, intimidazioni non ci fermeranno

- "Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza a nome di tutte le forze politiche di maggioranza del Municipio VIII al presidente Amedeo Ciaccheri. Condanniamo con forza questo vile gesto compiuto proprio sotto la sua abitazione. Un fatto inedito e gravissimo che colpisce non solo Amedeo, ma il nostro territorio ed un'intera comunità. Queste intimidazioni non fermeranno la tua e la nostra voglia di cambiamento. Proseguiremo sempre più convinti sulla strada della solidarietà, della partecipazione, dell'inclusione. Forza Presidente, siamo tutti e tutte con te!". Così in una nota delle forze di maggioranza del Municipio Roma VIII. (Com)