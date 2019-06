Roma: Piccolo (Pd), tram deragliato mostra stato disastroso trasporto pubblico capitolino

- "Il tram della linea 2 che è deragliato su via Flaminia mostra, se ce ne fosse ancora bisogno, il disastroso stato in cui la giunta Raggi ha ridotto il trasporto pubblico capitolino. Questo ennesimo incidente dovrebbe ricordare a sindaca e assessore che le manutenzioni sono ferme". Così in una nota la consigliera capitolina del Pd, Ilaria Piccolo. "Nonostante la disponibilità di 425 milioni di euro, stanziati da oltre un anno e mezzo dall'ex ministro dei trasporti Graziano Delrio per la manutenzione dei trasporti capitolini - prosegue Piccolo - l'amministrazione M5s non è riuscita ancora ad avviare i lavori e a dare dignità al Tpl della capitale. Stazioni metro chiuse da mesi, decine di impianti di risalita bloccati, autobus che vanno in fumo e tram che deragliano è il quadro desolante di una città fuori controllo. Sembra paradossale che a fronte di una realtà sempre più insostenibile ci sia ancora chi pensa alle funivie. Per fortuna oggi non ci sono stati feriti". (Com)