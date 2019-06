Russia-Ucraina: premier Medveded, Kiev utilizza una "retorica vecchia"

- Le aspirazioni dell'Ucraina di ritornare ai meccanismi previsti dagli accordi di Minsk sono accompagnati da una "retorica vecchia". Lo ha detto il primo ministro russo Dmitrj Medvedev in un'intervista concessa ad un'emittente televisiva nazionale. "Sembra che (le autorità ucraine) vorrebbero riprendere alcuni processi sulla base degli accordi di Minsk. Al contempo, le loro aspirazioni sono accompagnate da una retorica molto fuori tempo e, diciamolo direttamente, una retorica vecchia". Secondo il premier russo, le dichiarazioni che provengono da Kiev sono "molto contradditorie" e la Russia non ha visto alcuna azione concreta fino ad ora. "Noi abbiamo, prima di tutto, continuato i rapporti diplomatici e i ministri si incontrano periodicamente in un formato o in un altro", ha osservato Medveded. (segue) (Rum)