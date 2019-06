Municipio Roma VIII: Caudo, piena solidarietà a Ciaccheri, vile atto intimidazione

- "Esprimo piena solidarietà ad Amedeo Ciaccheri, presidente dell'VIII Municipio, per il vile atto di intimidazione cui è stato vittima la notte scorsa". Così in una nota il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo. "Oggi, nel giorno della Festa della Repubblica - aggiunge Caudo - è più che mai doveroso ricordare principi fondamentali come il rispetto verso le istituzioni e ancora di più il rispetto delle differenti opinioni e punti di vista. Perché non diventino mai motivo di intimidazione o atti insensati, come quello che ha subito il collega dell'VIII Municipio". (Com)