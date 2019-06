Venezia: Salvini per grandi navi in laguna c'era accordo da un anno. Poi un ministero ha detto no...

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini, parlando della collisione di questa mattina a Venezia, ha detto: "Mi risulta che da un anno era tutto pronto per mettere in pratica una soluzione che avrebbe evitato il passaggio delle grandi navi nel canale della Giudecca. Erano state fatte riunioni, erano state messe attorno a un tavolo tutte le parti interessate, il Comune, la Regione, le compagnie di navigazione, la capitaneria di porto. Tutti d'accordo. Poi un ministero, da Roma, ha detto 'no'. E non è un ministero tenuto dalla Lega... Ecco, io dico basta con questi 'no'. Il governo e l'Italia non hanno bisogno di 'no'. Hanno bisogno di fatti". Salvini - che parlava ad una manifestazione a Tivoli per sostenere il candidato sindaco della Lega che andrà al ballottaggio di domenica prossima - non ha nominato il ministero, ma il riferimento sarebbe al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato dal cinquestelle Toninelli. (Rin)