Romania: papa Francesco chiede perdono a comunità rom

- Papa Francesco ha incontrato oggi la comunità rom, quale ultima tappa del suo viaggio apostolico di tre giorni in Romania. Bergoglio ha detto che il suo cuore è "appesantito dalle tante esperienze di discriminazione, segregazione e maltrattamento di cui ha avuto esperienza la vostra comunità". "La storia ci dice che anche i cristiani, inclusi i cattolici, non sono estranei a questo male", ha ricordato il Papa chiedendo perdono per tutto questo. "L'indifferenza alimenta i pregiudizi e rafforza la rabbia e il risentimento", ha proseguito il pontefice secondo cui "ogni volta che qualcuno è lasciato indietro, la famiglia umana non può andare avanti". Ma, secondo quanto affermato da papa Francesco, non c'è solo il male e la chiusura e "ogni giorno dobbiamo scegliere tra Abele e Caino". "Come una persona ad un incrocio, siamo di fronte ad una scelta decisiva: andare per la strada della riconciliazione o per quella della vendetta", ha affermato Bergolio invitando quindi a sceglierà la strada di Gesù "insieme" per "costruire un mondo più umano".(Rob)