2 giugno: Ama, servizi per parata militare e presidio fisso a piazza del Quirinale

- "Lo speciale piano operativo, predisposto da Ama d’intesa e in coordinamento con l’amministrazione di Roma Capitale per il 73° anniversario della Repubblica italiana, ha permesso di ripristinare in tempi rapidissimi il decoro nell'area dei Fori Imperiali attraversata dalla tradizionale parata militare e nelle zone limitrofe. Per tutta la durata dell’evento, infatti, squadre aziendali ad hoc con mezzi a vasca e spazzatrici sono intervenute in tempo reale nelle aree nevralgiche come la zona di partenza, l’arrivo e le tribune". Lo comunica in una nota Ama. "Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, poi - prosegue la nota - in concomitanza con l’apertura al pubblico dei giardini del Quirinale, l’azienda capitolina per l’Ambiente è presente con un presidio fisso (operatori e mezzi dedicati) in piazza del Quirinale. Il personale aziendale in servizio, oltre a garantire il decoro e la pulizia in tutta l’area, provvede a vuotare i 40 cestoni getta-carte a vista posizionati nella piazza, in previsione della grande affluenza di cittadini". (Com)