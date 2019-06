Municipio Roma VIII: Peciola (Movimento civico), gesto infame non intimidirà Ciaccheri

- "Stanotte qualche vigliacco ha voluto mandare un messaggio di intimidazione nei confronti del nostro compagno Amedeo Ciaccheri. Il suo motorino, unico mezzo di trasporto di cui dispone, è stato dato alle fiamme. Non sarà questo gesto infame a intimidire il nostro presidente. Forza Amedeo, siamo con te". Lo scrive su Facebook l'esponente del Movimento civico per Roma, Gianluca Peciola. (Com)